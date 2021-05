Liverpool, Alisson segna di testa e tiene vive le speranze Champions – VIDEO

Gol di testa spettacolare per Alisson che stupisce tutti e tiene aperte le speranze Champions del Liverpool – VIDEO

Alisson potrebbe aver messo una mano pesante sulla qualificazione in Champions del Liverpool, anzi la testa. Il portiere ex Roma, infatti, è stato autore del gol della vittoria per 2-1 del Liverpool contro il WBA con un super gol di testa.

Rete importantissima con il Liverpool che si porta a 63 punti, uno in meno del Chelsea quarto: il quinto posto però basterà perchè in finale di Champions ci sono due inglesi (Chelsea e City) quindi le squadre qualificate saranno cinque dalla Premier League.