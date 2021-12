Thuram svela: «Zidane il compagno più forte, bello affrontare Ronaldo»

IL PIU’ FESTAIOLO – «A Barcellona un giocatore spesso saltava gli allenamenti. La mattina lo chiudevano nella sala massaggi per farlo dormire».

RICORDI PIU’ IMPORTANTI – «I miei primi anni a Parma. A contatto con Carlo Ancelotti ho imparato alcune cose essenziali per un difensore. Durante le prime partite mi chiedeva di andare in tribuna e guardare il movimento della linea difensiva. Fu in Italia che capii l’importanza della tattica. In questo periodo ho avuto i maggiori miglioramenti, sono cresciuto, sono diventato più intelligente e questo mi ha reso tutto più facile perché metteva in risalto le mie qualità».