L’ex calciatore snobba il Milan: «La favorita per lo scudetto è l’Inter»

Le parole dell’ex calciatore Sergio Volpi, sulla lotta scudetto e la sua favorita per il rush finale

«Vedo l’Inter come favorita, perchè secondo me rispetto alle altre ha una rosa più completa. Poi ci sono tutte le alre: Napoli e Milan, ma non metto fuori nemmeno la Juventus perchè hanno dimostrato negli anni passati che è dura da far morire. Può succedere di tutto, soprattutto in questo campionato che mi sembra abbastanza livellato sull’alto, anche se l’Inter ha una partita in meno. È ancora tutto da giocare, ci sono tante partite e alcuni scontri diretti. Vedremo chi la spunterà, ma devo dire che tra quelli degli ultimi anni questo è il campionato più bello. Fino alla fine spero possa rimanere così, e che vinca il migliore».

