L’ex bandiera italiana: «Milan tieni Ibrahimovic! Ecco perché»

L’ex attaccante e bandiera dell’Udinese ha voluto lanciare un consiglio al Milan in merito al futuro di Ibrahimovic

Ecco le parole e il consiglio di Di Natale al Milan in merito alla situazione e il futuro proprio di Ibrahimovic.

«I rossoneri non possono permettersi di perderlo perchè quando Ibra ha messo piede in campo si è visto un altro Milan Ma non solo: butti la palla là davanti e ora ci pensa lui, è un animale, un attaccante che sta ancora bene fisicamente, che fa ancora le sue giocate. Senza di lui la prossima stagione il Milan farebbe fatica. Ibra non è solo un giocatore, è anche un leader, un uomo che si fa sentire dentro uno spogliatoio. Un sua parola vale dieci volte quella di un altro. Certi giocatori non li trovi tanto facilmente. O prendono un giocatore come Ibra o te lo tieni»