Letizia si arrende: «Questo Milan non può fare di più. Da ieri, l’Inter esce certa vincitrice dello Scudetto»

Letizia, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha parlato così del Milan dopo il pareggio interno di ieri contro il Como

Secondo Francesco Letizia, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, la lotta per il titolo si è virtualmente conclusa con il pareggio del Milan nel recupero. Il giornalista sottolinea come le parole di Massimiliano Allegri, che da mesi indica il quarto posto come obiettivo reale, non fossero una strategia per scaricare la pressione, ma una lucida analisi dei limiti della propria rosa: «Dietro il continuo appello di Allegri al quarto posto non c’era il maniavantismo… La semplice consapevolezza che questo Milan non avrebbe avuto la corazza per fare molto di più».

Il distacco di sette punti viene visto come un’impresa per un Milan apparso «cotto» nel momento decisivo, condizionato anche dalla forma non ottimale delle sue stelle, Leao e Pulisic.

Letizia, la gestione di Chivu tra campionato e coppa

Al contrario, la sponda nerazzurra del Naviglio può guardare al futuro con estremo ottimismo. Nonostante il pesante KO in Norvegia, l’Inter di Cristian Chivu viene data per favorita assoluta sia in Italia che per il passaggio del turno in Europa. Il margine rassicurante in classifica permetterà al tecnico rumeno di dosare le forze già dalla trasferta di Lecce, puntando tutto sulla rimonta contro il Bodo/Glimt a San Siro.

«Dal mercoledì, l’Inter esce certa vincitrice dello scudetto e con ottime chance di poter dire la sua in Champions: non fatevi ingannare dall’effimero 3-1 di Bodo», afferma Letizia, pronosticando una qualificazione nerazzurra quasi scontata. Il finale di stagione sembra dunque già scritto: un film dove la realtà dei sette punti di vantaggio pesa molto più della fantasia di una rimonta rossonera ormai fuori portata per il gruppo di Allegri.