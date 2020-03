L’esperto virologo Burioni non rassicura: si giocherà ancora in serie A?

Il virologo Burioni è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus e i risvolti che potrebbe riservare alla serie A

L’esperto virologo Burioni in una recente intervista è tornato sull’argomento clou degli ultimi giorni riguardo il prosieguo del campionato di calcio ai tempi del Coronavirus esprimendo ancora dubbi sulla conclusione della stagione nei vari Paesi.

Il medico ha lasciato ancora intatta la possibilità che il campionato si concluda ma ha logicamente posto le proprie attenzioni ai risvolti che la pandemia potrebbe ancora assumere. Ecco le sue parole: «Spero proprio che il 2020-21 sia una stagione bella dall’inizio, ma non escludo che in qualche modo si completi anche questa: non possiamo fare previsioni, sappiamo troppo poco di questo virus. Ogni decisione passa solo dagli sviluppi della pandemia nel mondo. Mi concentro su quella, non sul calcio giocato che può attendere. Il momento è troppo serio, il nemico è comune e forte».