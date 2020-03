Dall’Inghilterra: al 75% il campionato non si concluderà. E in Italia?

Sky Sport UK riporta una clamorosa indiscrezione riguardo gli scenari della massima competizione inglese: le similitudini con la Serie A

Sky Sport UK riporta una clamorosa indiscrezione riguardo il finale di stagione della massima competizione inglese che il Covid-19 potrebbe addirittura annullare o prevedere l’assegnazione del titolo al Liverpool a parità di match, esattamente come potrebbe succedere nella nostra serie A.

Una vera beffa per gli uomini di Klopp nel caso in cui la stagione venisse revocata a questo punto del campionato in quanto vedrebbero sfumare al rush finale un obiettivo che manca ai Reds dal 1990. Seguiranno aggiornamenti nel corso delle prossime riunioni in Lega analogamente quanto atteso in Serie A.