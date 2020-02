L’Equipe: «Rangnick-Milan, tutto fatto! Elliott smentisce»

L’Equipe: nella prossima stagione il futuro di Pioli sarebbe a rischio. Rangnick avrebbe già firmato con il Milan

Stefano Pioli ha un solo obiettivo: riportare la squadra rossonera in Europa League. In questo momento il lavoro del tecnico parmense sarebbe pienamente appoggiato dalla dirigenza rossonera, ma stando a quanto riporta l’Equipe, il futuro al Milan sarebbe tutt’altro che certo.

Rangnick, attuale Head of Sport and Development Soccer, ovvero il capo dell’area sport e dello sviluppo sportivo della Red Bull, avrebbe già firmato con il club di Via Aldo Rossi, con una penale salata in caso di passo indietro del Diavolo. Immediatamente sarebbero arrivate le smentite da parte del fondo Elliott.