Leoni Milan, rossoneri stregati dal difensore! Moncada ci prova, concorrenza elevatissima

Leoni Milan, i rossoneri sono rimasti stregati dal difensore centrale del Parma: concorrenza elevatissima ma speranze concrete

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta cercando di rinforzare il suo reparto difensivo, che dovrà affrontare le partenze certe di Tomori e Thiaw. La società rossonera è alla ricerca di nuovi talenti per la difesa e uno dei nomi che è stato menzionato come possibile rinforzo è Leoni del Parma.

Leoni potrebbe essere una scelta interessante per il Milan, che cerca di trovare giocatori con esperienza e qualità per la difesa. Il giocatore potrebbe portare una buona dose di know-how e abilità alla squadra rossonera, e il Milan potrebbe valutarlo come possibile sostituto di Tomori e Thiaw.

Tuttavia, la società rossonera dovrà essere rapida nelle trattative per assicurarsi il giocatore, che potrebbe essere interessato anche da altre squadre. Il Milan dovrà valutare attentamente le qualità di Leoni e decidere se è il giocatore giusto per la squadra.

Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il Milan sembra essere determinato a fare cambiamenti importanti nella squadra e a trovare nuovi talenti per rinforzare la difesa. La società rossonera è alla ricerca di giocatori che possano aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e Leoni potrebbe essere uno di questi.

In generale, il Milan sta lavorando per costruire una squadra più forte e competitiva, e la scelta di Leoni potrebbe essere una mossa importante in questa direzione. La società rossonera dovrà però essere attenta e rapida nelle trattative per assicurarsi il giocatore e raggiungere i suoi obiettivi.