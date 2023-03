Adani: «Anche in casa del Tottenham meritava la vittoria». Le parole sulle prestazioni in Champions del Milan

Lele Adani ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport delle prestazione del Milan in Champions League, paragonandola al match di ieri dell’Inter. Ecco le parole del giornalista:

«Per l’Inter era una gara di sacrificio. In un certo senso poteva permettersi questo atteggiamento, anche se partendo dall’1-0 dell’andata mi è piaciuto di più il modo di stare in campo del Milan, che ha difeso bene ed è ripartito sempre, tanto che forse in casa del Tottenham meritava anche la vittoria».