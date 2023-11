Lecce Milan: Calabria mette nel mirino un doppio obiettivo

Domani pomeriggio il Milan affronterà il Lecce in Serie A. Una partita che potrebbe essere speciale per Calabria

Doppio obiettivo nel mirino. Domani pomeriggio il Milan affronterà il Lecce in Serie A. Una partita che potrebbe essere speciale per Calabria:

il capitano rossonero che festeggia il ritorno in Nazionale da giugno 2022, affronta la squadra contro cui ha segnato l’ultimo gol in campionato e in caso della conquista dei tre punti si tratterebbe della 100a vittoria nella competizione.