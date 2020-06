Lecce-Milan: l’attesa è finita, ricomincia la Serie A per i rossoneri

Questa sera riprende la Serie A per il Milan che avrà dodici partite di tempo per acciuffare un posto nella prossima Europa League

Il Milan ricomincia dal Lecce, dallo stadio via del Mare dove questa sera alle ore 19,30 affronterà la formazione salentina dei tanti ex, a cominciare da Gianluca Lapadula.

Per celebrare il ritorno in campo (in Serie A, ndr), l’account twitter ufficiale dei rossoneri ha realizzato un video dal titolo ‘Calcio is finally back, Rossoneri: get ready to rumble’.