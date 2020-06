Dirigenza al completo allo stadio “via del Mare” stasera per assistere a Lecce-Milan: Gazidis, Maldini e Massara vicini a Stefano Pioli

Come vi abbiamo già riportato nei giorni scorsi, questa sera allo stadio “via del mare” per assistere a Lecce-Milan sarà presente la dirigenza al completo: Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis.

I tre hanno accompagnato insieme la squadra anche negli ultimi giorni di lavoro a Milanello prima di partire per il salento. Una vicinanza apprezzata molto in conferenza stampa anche da Stefano Pioli che ha così dichiarato: «La presenza della società non è mai mancata. Gazidis è sempre stato poco presente a Milano perché ha anche mansioni e altre preoccupazioni, ma la sua presenza non fa che piacere».