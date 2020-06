Gazidis sempre più presente, vuole gestire la transizione

Ivan Gazidis nelle ultime settimane è sempre più presente fisicamente agli allenamenti, agli spostamenti della squadra

Ivan Gazidis nelle ultime settimane è sempre più presente fisicamente agli allenamenti, agli spostamenti della squadra. Ricordiamo come nel primo periodo rossonero del dirigente le presenza in pubblico e le dichiarazioni fossero sporadiche. Probabilmente il manager sudafricano vuole essere in prima linea per la transizione verso una nuova era milanista. L’assenza di una figura come Boban e la situazione instabile di Maldini e Massara obbligano Gazidis a metterci la faccia più del solito, soprattutto se nel breve periodo dovesse essere presentato Ralf Rangnick.