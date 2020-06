Lecce-Milan: i tifosi salentini contro le porte chiuse

I tifosi del Lecce hanno esposto uno striscione fuori dal via del Mare per contestare la decisione di far ripartire la Serie A a porte chiuse

Molte tifoserie si sono schierate contro la ripresa del calcio a porte chiuse in queste settimane; l’ultima tifoseria a far sentire la propria voce è quella del Lecce che, in occasione di Lecce-Milan ha anch’essa criticato la decisione di far ripartire la Serie A a porte chiuse.

E’ stato esposto uno striscione al di fuori dello stadio via del Mare con un messaggio chiaro ed inequivocabile: «Stadi spettrali per scenari surreali… Vince il calcio dei milioni, restano fuori le emozioni».