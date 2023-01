Lecce Milan, Bennacer: «È l’uomo in più». Le pagelle. Uno dei migliori il centrocampista rossonero, promosso dai quotidiani

Nel pareggio rimontato contro il Lecce, il Milan si è appoggiato a Bennacer, uno dei pochi giocatori promossi della formazione rossonera. Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi:

La Gazzetta dello Sport: 6,5 – «Come tutti annaspa nel primo tempo, poi è l’uomo in più. Si può dire che faccia centrocampo da solo, per quante parti sa recitare. Sradica e rilancia. Non sempre preciso, ma con undici Bennacer il Milan vincerebbe»

Corriere dello Sport: 6,5 – «E’ l’unico a non perdere mai l’orientamento anche quando la squadra boccheggia»

Tuttosport: 6 – «Il Lecce lo morde e, così, la sua fatica nel liberarsi efficacemente del pallone si traduce in una afasia della manovra rossonera. Quando il ritmo cala, lui riemerge»