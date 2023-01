Lecce Milan, l’analisi dell’avversario: ecco i numeri della squadra pugliese. I preparativi alla sfida di campionato

Il Milan affronterà il Lecce nella terza sfida di campionato nel 2023: ecco i numeri dietro questo scontro, come scritti da acmilam.com.

“Dall’inizio dello scorso novembre, la classifica di Serie A racconta una storia interessante: soltanto tre squadre sono rimaste imbattute nelle cinque gare disputate nel massimo torneo. Milan, Juventus e proprio il Lecce, il prossimo avversario di campionato della formazione rossonera. Al Via del Mare, dunque, andrà in scena un film il cui canovaccio potrebbe essere tutt’altro che scontato. A incrociarsi saranno due contendenti che nelle ultime cinque sfide della Serie A in corso vantano lo stesso ruolino di marcia, tre vittorie e due pareggi per un bottino di 11 punti: soltanto Juventus (15) e Napoli (12) ne hanno raccolti di più nel parziale. Non solo, ma che la trasferta del Milan sia particolarmente insidiosa è testimoniato anche dal fatto che, sempre dall’inizio dello scorso novembre, soltanto la Juventus ha incassato meno reti (zero), rispetto alla squadra salentina: tre gol nel parziale, per una media di 0.6, contro l’1.25 (più del doppio) di marcature subite nelle 12 sfide precedenti di questo campionato.

Oltre alla difesa difficile da scardinare, i rossoneri dovranno prestare attenzione al reparto offensivo dell’avversaria di giornata. Il Lecce ha segnato – sempre nelle ultime cinque partite di Serie A – sette gol (soltanto uno in meno del Milan), che rappresentano il 44% delle reti totali (16) realizzate dai giallorossi nel torneo in corso. I presupposti per una gara frizzante ci sono quindi tutti e chissà se, sulle ali dell’entusiasmo, spuntate grazie alle ultime prestazioni in campionato, i salentini riusciranno a migliorare la striscia di vittorie consecutive al Via del Mare raggiungendo tre successi interni di fila nel massimo campionato per la prima volta dal 2004 (sei in quel caso, a cavallo tra le stagioni 2003/04 e 2004/05).“