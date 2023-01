Le ultime in casa Lecce in vista della sfida di domenica contro il Milan. I salentini recuperano Banda e Helgason

«La squadra si è ritrovata questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA per una seduta d’allenamento. Assente Pongracic (fuori sede per controlli medici). Si sono allenati regolarmente in gruppo Banda ed Helgason. Hanno seguito un programma di lavoro personalizzato Dermaku e Ceesay, quest’ultimo per un fastidio al ginocchio destro. Domani mattina altra seduta all’Acaya.»