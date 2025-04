Lecce Como 0-3, Giampaolo cade ancora davanti ai suoi tifosi: il resoconto del match al Via del Mare. Le ultimissime notizie

Pessime notizie per l’ex Milan Giampaolo. Il Lecce è caduto rovinosamente in casa contro il Como perdendo tre a zero e, ora, è rovinosamente all’interno della lotta per non retrocedere.

Diao è stato il protagonista assoluto del match con una doppietta da grande calciatore. Il restante gol della partita è stato realizzato da Goldaniga di testa. Forte contestazione dei tifosi del Lecce.