Lecce, Baroni a DAZN: «Questa per noi è la partita»

Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervistato da DAZN, Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha dichiarato:

«La squadra deve essere serena, determinata e vogliosa. Alla squadra ho detto che per loro questa è una partita, mentre per noi è la partita. Dobbiamo cercare di dare tutto e uscire dal campo sfiniti contro i campioni d’Italia. Ci occorrono queste componenti per ben figurare. Sarà dura per noi».