Rafael Leao ha postato una frase motivazionale sul proprio profilo Instagram. Che si riferisca allo Scudetto?

«Nada é ka impossível pa homis de bom». Nulla è impossibile per gli uomini buoni, questa è la citazione di Rafael Leao attraverso il proprio profilo Instagram. Frase che si riferisce allo Scudetto? Non si sa, ma sicuramente speranza e fiducia per ottenere grandi soddisfazioni stanno aleggiando intorno a Milanello.

