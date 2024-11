Leao a Sky: «Vittoria meritata, ma dovevamo fare più gol. Andare in panchina non mi piace, Fonseca lo sa. Obiettivi? Arrivare davanti in Champions»

Leao ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro lo Slovan Bratislava in cui ha segnato il secondo gol

Leao, autore del secondo gol del Milan contro lo Slovan Bratislava dopo essere partito dalla panchina, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.



L’ANALISI – «Questa partita era da finire con più gol per quello che abbiamo creato. Dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta. Abbiamo lasciato un po’ di occasioni a loro e hanno fatto gol. Loro giocano a casa, uno-due-tre occasioni davanit alla nostra porta e prendono fiducia. Alla fine abbiamo creato di più, potevamo fare più gol, abbiamo meritato la vittoria».



MILAN ALTALENANTE – «Succede nella stagione partite così. Abbiamo tante partite e poco tempo di recupero. La cosa più + importante è essere piu cattivi, entrare per vincere e non lasciare queste occasioni. Sono qua da un po’ di anni e queste competizioni devi entrare per vincere, far vedere all’avversario sei lì per vincere dall’inizio alla fine della partita».



RAPPORTO CON FONSECA E LE PANCHINE – «E’ tutto risolto, lui lo sa che non mi piace andare in panchina. Poi se decide che vado in panchina o sono titolare, io sono sempre pronto per aiutare la squadra come ho fatto oggi. Sono contento, tutti sono contenti qua. Il mister sta facendo un bel lavoro, ha le sue idee e vogliamo ancora capire di più le sue idee. I risultati devono arrivare col tempo».



GLI OBIETTIVI DEL MILAN – «Questa partita di oggi era troppo importante vincerla, non c’era altro risultato. Abbiamo vinto, vogliamo essere top del gruppo e andare più avanti. Ci sono partite da vincere, ne mancano 4. Se le vinciamo tutti andiamo avanti. Vogliamo essere felici e continuare a giocare la Champions League. Siamo quasi tutti giovani e vogliamo giocare queste partite».