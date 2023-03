Leao, retroscena Pecini: «Provai a portarlo alla Sampdoria»

Riccardo Pecini, ex dirigente della Sampdoria, ha svelato un retroscena di mercato riguardante Rafael Leao

LEAO – «Lavoravo per la Sampdoria. Vedo questo ragazzino dello Sporting che dribblava e sorrideva. Metteva allegria, il tutto a una velocità incredibile. Ma non c’erano le condizioni per prenderlo».