Leao elogia Cardinale: «Non ci vediamo spesso ma mi aiuta. Ha fatto anche questo per me». Le sue parole al Corriere della Sera

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Rafael Leao ha parlato anche del suo rapporto con Gerry Cardinale. Le parole del numero 10 del Milan.

CARDINALE – «Non ci vediamo spesso, ma mi vuole bene, mi aiuta. Mi ha anche dato il suo numero di telefono, ma non l’ho mai chiamato, non vorrei disturbarlo. Anche l’a.d. Giorgio Furlani mi è molto vicino: mi parla anche in portoghese. Gran persona»

LE PAROLE DI LEAO AL CORRIERE DELLA SERA