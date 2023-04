Leao a Paramouth+: «Preferisco giocare nel 4-2-3-1, ecco perché». Le parole del portoghese dopo il successo rossonero

Intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo su Paramount+, Rafael Leao ha parlato della vittoria del Milan contro il Napoli. Ecco le sue parole:

LA VITTORIA – «Sono molto felice per la vittoria di squadra, siamo forti e lo abbiamo dimostrato oggi, ora dobbiamo continuare così. Cosa ha funzionato? Sia il ritorno alla difesa a quattro sia l’approccio diverso rispetto alle altre partite».

IL RUOLO – «Mi sento più a mio agio ad agire come esterno nel 4-2-3-1: così attendo il pallone per poi tagliare verso l’interno. A volte, quando sono al centro, credo di non avere lo spazio per girarmi e puntare l’uomo»

L’INTESA CON DIAZ – «È un grande giocatore, ci intendiamo alla grande. È un piacere giocare con i miei compagni di squadra, è facile»

LE SFIDE DI CHAMPIONS – «Sono tre finali e noi abbiamo vinta la prima. La prossima sarà una sfida diversa, ma noi siamo pronti. Questa partita ci dà fiducia per i nostri obiettivi».