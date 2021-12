Leao out contro il Napoli: ecco i tempi di recupero del portoghese

Rafael Leao non sarà tra i convocati di Milan Napoli. Il portoghese non ha ancora superato il problema muscolare. Ecco i tempi di recupero

Rafael Leao non sarà tra i convocati per la sfida al Napoli. Il portoghese è alle prese con una lesione muscolare del bicipite muscolare della coscia destra rimediata nella sfida di campionato contro la Salernitana dello scorso 4 dicembre.

L’ex Lille ha alte possibilità di saltare anche il match contro l’Empoli del prossimo 22 dicembre per tornare a disposizione per la sfida alla Roma del 6 gennaio. In attacco out anche Rebic e Pellegri. Contro i partenopei giocherà dal primo minuto Ibrahimovic con il rientrante Giroud in panchina.