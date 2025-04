Leao, il Milan ha deciso il suo futuro: la volontà del calciatore è chiara. Solo un fattore può cambiare tutto

Condividi via email

Leao e il suo futuro: il Milan e il giocatore vanno di pari passo! La volontà sembra chiara

Il futuro di Rafael Leao, fino a due mesi fa, era in bilico. Adesso la situazione sembrerebbe essere cambiata. Il Milan, salvo super offerte in fase di calciomercato, superiori ai 100 milioni di euro, non lo cederà.

Il calciatore da parte vuole continuare a vestire la maglia rossonera e, secondo La Gazzetta dello Sport, cullerebbe anche il sogno di indossare la fascia di Capitano del Diavolo.