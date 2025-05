Leao Milan, incontro con Tare per decidere il futuro! Le ultimissime

Mercato Milan, da risolvere il rebus legato al futuro di Rafael Leao: presto un vertice con Tare per capire i programmi in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo di X, è previsto un incontro questa settimana tra l’entourage di Rafael Leão e Igli Tare, direttore sportivo del calciomercato Milan, per discutere i piani della squadra per l’attaccante.

L’incontro potrebbe essere un’opportunità per chiarire le intenzioni del Milanriguardo al futuro di Leão e per discutere eventuali opzioni per il suo contratto o per il suo ruolo nella squadra. La riunione potrebbe essere importante per definire la strategia del Milan per l’attaccante e per capire quali siano le aspettative della società per il suo futuro.