Leao Milan, Allegri pazzo del portoghese! L’ultima novità fa sognare i tifosi rossoneri

Leao Milan, Massimiliano Allegri, nuovo allenatore dei rossoneri, ha messo il portoghese al centro del progetto: è incedibile

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan potrebbe avere un impatto significativo sul futuro dei giocatori chiave della rosa. In particolare, Rafael Leao sembra essere al centro del piano tecnico del nuovo allenatore e del club.

Il quotidiano generalista scrive che Leao sarà il protagonista del progetto del Milan, confermando il suo ruolo di leader dell’attacco rossonero. Al contrario, il futuro di altri giocatori nel calciomercato Milan, come Theo Hernandez, sembra essere più incerto.

Il Corriere della Sera sottolinea che Leao sarà fondamentale per il successo del Milan e che il club farà di tutto per mantenerlo al centro del progetto. La conferma di Leao come protagonista della squadra potrebbe essere un segnale importante per il futuro del Milan.