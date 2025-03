Condividi via email

Leao Milan, prestazioni da top in nazionale! Per la prossima stagione… Segui le ultimissime sul club rossonero

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa in vista della prossima estate per quanto riguarda il futuro di Rafael Leao.

Giovedì sera, nel match tra il Portogallo e la Danimarca, Rafa Leao è stato, secondo la critica portoghese, il migliore in campo tra i suoi. Leao sembra destinato a restare in rossonero almeno per un altro anno.