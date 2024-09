Leao Milan, LIKE galeotto del portoghese! C’entrano LORO due, SCOPPIA la polemica social – FOTO

Leao-Milan, like galeotto dell’esterno portoghese ad una foto social ritraente Maldini e Sandro Tonali: scoppia la polemica social

Scoppi in casa Milan la polemica social relativa a Rafael Leao, uno dei peggior in campo ieri sera contro il Liverpool a San Siro. Il portoghese sui social ha messo un like ad una foto ritraente Paolo Maldini e Sandro Tonali.

Nostalgia o semplice ammirazione per l’ex compagno di squadra e l’ex DT rossonero? Solo le prossime settimane sveleranno la verità.