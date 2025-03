Leao Milan, i numeri da subentrato sono dalla parte del portoghese! Ecco tutte le occasioni. Segui le ultimissime sul club rossonero

I numeri di Leao con il Milan in questa stagione sono al di sotto delle aspettative. Allo stesso tempo, però, il portoghese è stato più volte messo fuori dall’undici iniziale, prima con Fonseca e ora con Conceicao. I numeri però sono dalla parte del portoghese.

Decisivo in Supercoppa Italiana: si procura la punizione trasformata da Theo, serve l’assist decisivo per Abraham. Contro l’Empoli entra a inizio ripresa e sblocca la partita. In casa con il Verona entra al 46′ e serve l’assist per Gimenez. Decisivo anche nella rimonta di Lecce. E per concludere, il migliore dei rossoneri nei 45 minuti giocati ieri a Napoli.

Di fatto solo le ultime due esclusioni sono puramente per scelta tecnica e in ogni caso difficilmente spiegabili. Per media voto solo Pulisic e Reijnders hanno un rendimento migliore ma anche i numeri sono tutti in favore del portoghese che è primo per assist fatti, dribbling riusciti, grandi occasioni create, tiri in porta a partita. Che anche in una stagione disgraziata come questa è in doppia cifra nei gol fatti e ci sta arrivando negli assist. I numeri parlano chiaro, quelli di chi lo ha sostituito (Jimenez, Joao Felix) anche. Non si può prescindere dal numero 10.