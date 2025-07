Leao Milan, il portoghese è stato assalito dai tifosi locali del Singapore: quanto successo non è passato inosservato. Le ultimissime

Il Milan è sbarcato a Singapore per la sua tournée pre-stagionale e l’accoglienza è stata a dir poco calorosa, in particolare per Rafael Leao. Il fuoriclasse portoghese è stato letteralmente “accerchiato” dai tifosi rossoneri locali, scatenando un entusiasmo contagioso che ha trasformato l’arrivo della squadra in un vero e proprio bagno di folla.

Fin dal momento dello sbarco, l’aria nell’aeroporto era elettrica. Centinaia di sostenitori, con sciarpe, magliette e bandiere del Milan, hanno atteso con impazienza l’arrivo dei loro beniamini. Ma è stato Leao a rubare la scena, dimostrando ancora una volta il suo status di icona globale del club. I cori “Leao, Leao!” si sono levati potenti, accompagnati da applausi scroscianti e un’insistente richiesta di autografi e selfie.

Il giocatore, con il suo sorriso contagioso, si è mostrato disponibile e felice di incontrare i fan, regalando momenti indimenticabili a chi lo seguiva con passione dall’altra parte del mondo. Questa accoglienza trionfale è la dimostrazione di quanto il brand Milan sia forte a livello internazionale e di come i suoi giocatori, in particolare quelli di spicco come Leao, siano in grado di catalizzare l’attenzione e l’affetto dei tifosi in ogni angolo del pianeta.

La tournée asiatica non è solo un’occasione per preparare la nuova stagione sul campo, ma anche un momento fondamentale per rafforzare il legame con la vasta base di fan del Milan in Asia. L’entusiasmo per Leao e per tutta la squadra a Singapore è un segnale incoraggiante e un ottimo inizio per questa fase di preparazione.