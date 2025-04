Leao Milan, Marianella non ha dubbi: «Talento pazzesco che non ha ancora capito questa cosa. Sempre titolare? La risposta è molto semplice»

Leao Milan, Massimo Marianella, noto giornalista, ha analizzato il momento e il rendimento stagionale di Rafael Leao

Ospite a Sky, Massimo Marianella ha parlato del Milan con particolare riferimento a Rafael Leao:

PAROLE – «Penso che Leao non abbia giocato per una rotazione in vista del derby di Coppa Italia. Leao è un talento pazzesco che non ha ancora mai quantificato e in una squadra che non ha tante certezze io sul talento ci scommetto. Poi ci hanno provato in tanti modi, da Fonseca a Conceiçao, soprattutto Fonseca: l’hanno punito, l’hanno mandato in panchina, l’hanno coccolato… Non è cambiato niente. L’idea è che il Milan abbia scelto, anche giustamente, che le due partite più importanti sono i derby di Coppa Italia ed io il giocatore più esplosivo, più forte che ho, me lo tengo per quelle partite soprattutto se non stava benissimo. Per il prossimo anno? Dipende da chi è l’allenatore e dipende quanto gli danno sul mercato. Se riesco a quantificare tanto su di lui allora smetto di scommettere su Leao e lo vendo, se non faccio un affare economico importante continuo a scommettere su un talento che è evidente».