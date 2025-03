Leao Milan, futuro in bilico: cosa succederà in estate? Le ultimissime sul portoghese

Condividi via email

Leao Milan, clamoroso scenario sul futuro del portoghese: senza Champions League potrebbe lasciare Milanello a giugno. Ultime

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan della prossima estate andrà risolta, una volta scelto il nuovo direttore sportivo, anche la situazione legata al futuro di Rafael Leao. In realtà il portoghese, legato al club rossonero da un contratto fino al 2028 da 7 milioni di euro bonus inclusi, rappresenta un punto fermo del presente e del futuro ma la mancata qualificazione in Champions League potrebbe cambiare gli scenari.

Senza l’Europa più importante e nell’ottica di un rinnovamento totale della rosa potrebbe a sorpresa prendere quota l’ipotesi cessione per una cifra inferiore alla clausola rescissoria da 175 milioni ma euro ma comunque non inferiore agli 80 milioni.