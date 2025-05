Leao Milan, l’elogio del giornalista non passa inosservato: parole al miele con vista sulla Coppa Italia

Leao Milan, arriva l’elogio di Marco Pasotto, giornalista della Gazzetta dello Sport, al fuoriclasse portoghese: le sue dichiarazioni

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Marco Pasotto, noto giornalista, ha parlato così dell’esterno del Milan, Rafael Leao, assente per squalifica domani contro il Bologna:

PAROLE – «Leao, quando è acceso, è di un altro livello. Ma deve premere quell’interruttore. Diciamo la verità: postura ed espressione, nel momento in cui è entrato – sotto un diluvio impietoso che non agevolava il buon umore – non è che fossero un granché. Pareva una di quelle partite un po’ ciondolanti. Poi, come spesso gli capita, ha santificato quel che gli è passato intorno ai piedi. Nel primo tempo ha sistemato Pulisic davanti a Leali, mal ripagato da Capitan America che ha dilapidato il benefit. Nella ripresa ha messo una firma e mezza sulla vittoria. Prima il gol – aiutato da una deviazione non così innocua di Norton-Cuffy – e poi il cross basso su cui Frendrup ha infilato la propria porta. Si torna, come sempre, alle solite riflessioni: occorre trovare la formula magica per farlo restare acceso, ma intanto è normale attenderlo come il protagonista in pectore della finale di coppa. Chi, più di lui? “Il mister ha cambiato modulo e siamo più compatti – ha detto Rafa a fine gara -. Tutti lavorano per il bene della squadra e stavolta chi è entrato ha fatto la differenza”. C’è un pizzico, giustamente, di autoreferenzialità in queste parole, e sicuramente anche di orgoglio. Il nuovo sistema di gioco quindi gli piace, probabilmente si sente anche più coperto e meno chiamato alla doppia fase. E intanto prosegue la sua marcia lontano da San Siro. Gli otto gol in campionato sono arrivati tutti in trasferta e, insomma, la finale col Bologna non andrà in scena al Meazza ma all’Olimpico, dove quest’anno ha già segnato (alla Lazio). Qualche indizio per concedersi un moderato sorriso, di sicuro non manca».