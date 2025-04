Leao Milan, spunta il retroscena! C’entra Pioli, la rivelazione di Di Stefano

Condividi via email

Leao Milan, clamoroso retroscena svelato dal giornalista Di Stefano sul rapporto del portoghese con l’ex tecnico Stefano Pioli

Intervenuto a Sky, il giornalista Di Stefano ha svelato questo retroscena:

PAROLE – «Pioli qualche martedì e mercoledì pensava di mettere in panchina Leao. Perché magari aveva chiuso la partita precedente non bene, con i suoi soliti atteggiamenti… Poi arrivavano gli allenamenti del giovedì, Pioli vedeva i numeri di Leao e weekend Leao titolare. Rispetto al Milan di Pioli, il Milan quest’anno, soprattutto negli ultimi mesi, non ha un’identità di gioco. Il Milan spesso si affida alla qualità dei singoli».