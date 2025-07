Leao tramite le sue storie Instagram ha fatto vedere che si sta già allenando in attesa della prima seduta a Milanello

Domani inizia il raduno del nuovo Milan targato mister Massimiliano Allegri. Nel frattempo Rafael Leao sulle sue storie Instagram posta foto dei suoi allenamenti personalizzati.

Rafael Leão, il talentuoso attaccante portoghese e punto di riferimento offensivo del Milan, farà il suo atteso ritorno a Milanello questa sera, segnando l’inizio della sua preparazione in vista della prossima stagione. I tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo: il loro numero 10 è pronto a rimettersi al lavoro.

L’arrivo a Milanello del funambolico esterno, noto per le sue accelerazioni improvvise e la sua capacità di spaccare le partite, è un momento chiave per il Diavolo. La giornata di domani, lunedì 7 luglio, sarà dedicata al primo allenamento ufficiale con la squadra, un’occasione per il portoghese di riprendere confidenza con il campo e con i compagni dopo le vacanze estive. La sua presenza è fondamentale per la squadra lombarda, che punta a consolidare le proprie ambizioni sia in campionato che nelle competizioni europee.

Nel frattempo, Leão ha già dimostrato la sua professionalità e la sua voglia di tornare in forma smagliante. Nelle scorse ore, il giocatore ha condiviso sulle sue storie Instagram una foto che lo ritrae impegnato in un allenamento personalizzato. Un segnale inequivocabile della sua dedizione e del suo impegno a mantenere alta la condizione fisica anche durante il periodo di riposo. Questo tipo di approccio, tipico degli atleti di alto livello, è un ulteriore indizio della serietà con cui il portoghese affronta la sua carriera.

Il ritorno di Leão è di vitale importanza per il Milan, che si affida alle sue giocate per creare superiorità numerica e scardinare le difese avversarie. La sua abilità nel dribbling, la sua visione di gioco e la sua capacità di finalizzazione lo rendono uno degli elementi più imprevedibili e decisivi del campionato italiano. Il club di Via Aldo Rossi si aspetta molto da lui anche per la prossima stagione, e la sua presenza in campo sin dai primi giorni di ritiro è un ottimo segnale per la squadra e per lo staff tecnico.

L’entusiasmo tra i sostenitori del Diavolo è palpabile. Con il ritorno di uno dei suoi maggiori talenti, il Milan può iniziare a pianificare con maggiore fiducia la costruzione della rosa e la preparazione atletica, ponendo le basi per un’annata ricca di successi e soddisfazioni.