Leao Milan, il piano di Allegri stupisce tutti! C’entra Cristiano Ronaldo, spifferi da Milanello

Leao Milan, Massimiliano Allegri vuole impostare tatticamente il portoghese come Cristiano Ronaldo alla Juve

Il mondo del calcio è in fermento per l’arrivo di Massimiliano Allegri alla guida del Milan, e la sua visione tattica per Rafael Leao sta rapidamente diventando l’argomento del giorno. Secondo Gazzetta.it, l’autorevole quotidiano sportivo italiano, Allegri intende schierare Leao in un ruolo che ricorda quello di Cristiano Ronaldo durante il loro proficuo periodo alla Juventus. Questo cambio strategico mira a sbloccare il pieno potenziale offensivo di Leao, alleggerendolo da alcuni oneri difensivi, una mossa che potrebbe ridefinire la potenza offensiva del Milan.

Il titolo de La Gazzetta dello Sport di questa mattina, “Leao come CR7. Ecco il piano di Allegri per scatenare Rafa“, riassume perfettamente l’entusiasmo che circonda questa decisione tattica. Allegri, noto per i suoi approcci pragmatici ma efficaci, immagina un sistema in cui Leao possa concentrarsi principalmente sul devastare le difese avversarie. Per raggiungere questo obiettivo, il nuovo allenatore del Milan intende posizionare un mediano alle spalle della stella portoghese, fornendo un cruciale strato di protezione e concedendo a Leao la libertà di esprimere i suoi immensi talenti offensivi.

Questo aggiustamento tattico traccia un chiaro parallelo con il successo schieramento di Blaise Matuidi alle spalle di Cristiano Ronaldo alla Juventus. In quella configurazione, l’instancabile lavoro e la solidità difensiva di Matuidi concedevano a Ronaldo la libertà di conservare le energie e sprigionare tutta la sua forza nell’ultimo terzo di campo. I tifosi del Milan possono ora anticipare una dinamica simile, con Youssouf Fofana o Ruben Loftus-Cheek forti candidati a ricoprire questo ruolo cardine di schermo per Leao. Questi giocatori, noti per la loro intelligenza difensiva e la capacità di rompere il gioco avversario, sarebbero fondamentali nel fornire la copertura necessaria, permettendo a Leao di operare con maggiore libertà e di concentrarsi su ciò che sa fare meglio: segnare gol e creare opportunità.

Sebbene Allegri si aspetti comunque che Rafael Leao contribuisca alla fase difensiva, le sue istruzioni saranno chiare: non strafare. L’enfasi sarà sul conservare le sue energie e assicurarsi che rimanga lucido ed esplosivo in attacco. Questo approccio sfumato riconosce le qualità uniche di Leao come giocatore offensivo e cerca di ottimizzare il suo impatto dove conta di più.

Durante la sua recente conferenza stampa di presentazione nel giorno del raduno della squadra, Max Allegri ha condiviso le sue impressioni positive su Rafael Leao. “Ci ho parlato in mattinata, l’ho visto bene. Credo che adesso possa entrare davvero nell’età della maturazione. E’ un bravo ragazzo e sono sicuro che farà una grande stagione con noi“, ha dichiarato Allegri. Queste parole sottolineano la fiducia del manager nel potenziale di Leao e la sua convinzione che il venticinquenne sia sull’orlo di una stagione davvero eccezionale sotto la sua guida.

L’attesa tra i tifosi del Milan è palpabile. Se Allegri riuscirà a implementare con successo questo “piano CR7” e a liberare un Rafael Leao meno gravato da compiti difensivi, i rossoneri potrebbero avere una delle forze d’attacco più formidabili della Serie A. La combinazione della velocità elettrizzante di Leao, dei suoi dribbling abbaglianti e di una maggiore concentrazione sul gol potrebbe essere la chiave per le aspirazioni del Milan nella prossima stagione, trasformando l’esterno portoghese nel protagonista indiscusso della nuova era di Allegri. Questa mossa strategica potrebbe essere il punto di svolta che riporterà il Milan al vertice del calcio italiano ed europeo.