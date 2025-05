Leao, vuole spezzare la maledizione in Genoa Milan: c’è un obiettivo al Ferraris

Leao in Genoa Milan per provare a spezzare la maledizione del Ferraris. Non ci è mai riuscito contro il Grifone il numero dieci rossonero

Rafael Leao scenderà in campo dal primo minuto in Genoa-Milan, il numero dieci rossonero avrà l’obiettivo di segnare allo Stadio Luigi Ferraris contro il Grifone. Una rete che in tre occasioni non ha mai trovato il portoghese.

L’unico gol al Marassi in Serie A è stato trovato contro la Sampdoria. Nello stesso match Leao ha anche fornito un assist.