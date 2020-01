Leao: «Ibra è un fratello maggiore, preferisco fare il centravanti»

Rafael Leao ha parlato del nuovo compagno di reparto Zlatan Ibrahimovic. Potrebbero essere loro i titolari

Rafael Leao, intervistato da Sky Sport, ha parlato del nuovo compagno di reparto Zlatan Ibrahimovic: «Per me è un fratello maggiore, da quando è arrivato mi ha dato tanti consigli su come migliorare e su come muovermi in area di rigore. Per me è una grande cosa, voglio imparare il più possibile da lui. Con lui cambieranno molte cose, ci aiuterà a tornare a vincere. Siamo il Milan e dobbiamo tornare in Europa League o in Champions».

Su Pioli: «Pioli mi sta dando tanto, quando mi metterà in campo farò vedere quello che so fare. Posso fare tutti i ruoli dell’attacco ma preferisco il centravanti così posso agire più vicino alla porta. In allenamento ho giocato in coppia sia con Piatek che con Ibrahimovic, non so se giocheremo così ma con le due punte avremmo più possibilità di segnare».