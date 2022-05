Leao: «Ho altri due anni di contratto con il Milan, qui mi sento a casa». Le sue parole dal ritiro del Portogallo

Rafael Leao ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo futuro dal ritiro della nazionale portoghese. Le sue parole.

MILAN – «Sono al Milan, ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice di queste parole. Mi sento a casa, ma in questo momento il mio focus è sulla Nazionale.»

INTERESSE DEL REAL MADRID E VOCI SUL FUTURO – «Sono molto felice, ma ho i piedi ben saldi per terra. È un orgoglio lavorare con giocatori con molta esperienza. Per quanto riguarda la mia evoluzione, ho lasciato lo Sporting giovane e sono andato al Lille. La gente potrebbe non saperlo, ma la Ligue 1 è un campionato forte, mi sono evoluto. Poi un passaggio importante per il Milan. I primi due anni non sono andati come avrei voluto, ma ora sono più maturo e fiducioso, la stagione è andata come volevo. Spero di fare grandi cose in futuro.»

COSA VUOLE PER IL SUO FUTURO – «Essere un punto di riferimento nel mio club e in nazionale… il punto più alto è, ad esempio, vincere un Mondiale.»