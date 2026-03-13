Leao, missione killer instinct: i consigli di Corradi per un finale da leader. Retroscena da Milanello

Leao, importante retroscena da Milanello: lavoro specifico con Bernardo Corradi per migliorare la freddezza sotto porta

La rincorsa del Milan verso lo Scudetto e la blindatura del posto in Champions League passano dai piedi, ma soprattutto dalla testa, di Rafael Leao. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il numero 10 rossonero ha iniziato un percorso di perfezionamento specifico sotto la guida di Bernardo Corradi. L’ex centravanti, entrato nello staff di Massimiliano Allegri nel luglio 2025, sta lavorando quotidianamente con il portoghese per trasformarlo in un finalizzatore spietato.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

L’obiettivo è chiaro: rendere Leao meno “esteta” e più “concreto”. Nonostante una stagione condizionata da qualche fastidio muscolare, Rafa ha già dimostrato di poter essere decisivo (come nel gol vittoria contro il Cagliari), ma Allegri e Corradi gli chiedono quel salto di qualità nell’area di rigore che gli permetta di segnare i “gol pesanti” del finale di stagione.

Parole da capitano vero: la metamorfosi di Rafa verso il 2030

Oltre al lavoro sul campo, è lo status di Leao all’interno dello spogliatoio ad essere cambiato. Prima del derby, il portoghese ha usato parole da leader carismatico: «Ai miei compagni chiedo di dare il massimo, è una partita da vita o morte». Questo nuovo senso di appartenenza, unito alle trattative per un rinnovo fino al 2030 che lo renderebbe il giocatore più pagato della rosa con 5,5 milioni più bonus, sta delineando il profilo di un uomo simbolo pronto a trascinare il Diavolo verso il sogno scudetto.

LE TOP NEWS DI OGGI SUL MILAN (IN AUDIO)