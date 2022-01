Leao a Mediaset: «Gol? Volevo crossare, sul rinnovo...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rafa Leao ha parlato a Mediaset nel post partita di Milan Genoa, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Le parole:

GOL – «No volevo crossare perchè ina area abbiamo giocatori forti come Giroud e Ibra e quindi quando sono uno contro uno se non riesco a tirare provo a fare cross per i miei compagni»

PRESTAZIONE – «Sia quando entro dalla panchina che quando gioco titolare cerco sempre di dare una mano alla squadra anche oggi abbiamo vinto ho fatto gol e sono contento per la squadra»

RINNOVO – «Non lo so, qui sto bene sono molto felice, vediamo è ancora presto»