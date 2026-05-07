Leao sempre più vicino alla cessione: ma quanto vale? La clausola da 170 milioni è solo un ricordo

La dirigenza rossonera valuta la cessione del portoghese, il cui valore è lontano dalla clausola a causa di un rendimento troppo discontinuo

Il rapporto tra il Milan e Rafael Leao sembra arrivato a un punto di rottura definitivo. Come analizzato da Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport: «Poco più di un mese e Leao festeggerà 27 anni: da sette al Milan, dopo una stagione in Francia e gli esordi in Portogallo, che aveva lasciato seguito a distanza da una causa legale costata milioni di euro». Nonostante la stabilità raggiunta: «Della vita professionale e familiare di Rafa fanno parte anche uno scudetto, una semifinale Champions e due gemellini che più di un anno e mezzo fa lo hanno reso padre. C’è tutto perché Rafa possa essere considerato nel pieno della maturità personale oltre che sportiva».

Tuttavia, le prestazioni in campo sotto la guida di Massimiliano Allegri continuano a deludere le aspettative: «Per questo il Milan si è ormai stufato di aspettare che diventi un giocatore affidabile, abbandonando il talento discontinuo che è oggi. A maggior ragione se non si parla più di una partita fatta bene e una meno, ma di una lunga serie di prestazioni anonime con l’ultimo gol che risale a oltre due mesi fa». Il malumore dei tifosi è ormai evidente: «A Verona si è distinto per l’assist a Rabiot, poi l’ennesima discesa contro la Juventus, fischiatissimo al cambio dopo una partita impalpabile (e per i tifosi senza la necessaria applicazione), e l’altra insufficienza contro il Sassuolo, giudizio su cui pesa l’occasione sprecata davanti al portiere avversario».

Il futuro sul mercato e la vetrina dei Mondiali americani

La società è ora pronta a guardare oltre: «Nonostante un contratto che lo lega fino al 2028 (con ingaggio record da sette milioni a stagione…) il club non solo valuterà, ma proverà a incoraggiare, eventuali offerte di mercato». Si punta molto sulla spedizione internazionale: «A fine stagione Leao si unirà alla nazionale portoghese per i mondiali americani: una possibile vetrina anche se Rafa non brilla neppure lì. Solo 23 delle 47 partite totali con il Portogallo sono state da titolare e i gol appena cinque, di cui l’ultimo nel novembre 2024». La valutazione economica, però, è crollata drasticamente: «Serve un evento che gli dia nuovo valore, per non dover correre il rischio di cederlo anche sottoprezzo. La clausola rescissoria da 170 milioni oggi è irrealistica. Più verosimili valutazioni da 50-60 milioni».