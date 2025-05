Leao, Atletico Madrid e Barcellona: il Milan non ha dubbi. La situazione del portoghese

Leao obiettivo di mercato per Atletico Madrid e Barcellona! Il Milan ha le idee chiare sull’attaccante portoghese

Atletico Madrid e Barcellona avrebbero messo nel mirino Rafael Leao, a riportare la notizia è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. I due club spagnoli potrebbero fare un tentativo nel prossimo calciomercato estivo.

Per il Milan però il portoghese tra i calciatori presenti in rosa è uno di quelli che viene considerato meno cedibile. Per questo per lasciarlo partire servirebbe una cifra quasi irrinunciabile.