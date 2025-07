Leao e l’ultima chiamata con Allegri: l’opinione di Giaccherini sul portoghese

Leao ha l’ultima chance della sua carriera con Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: l’opinione di Giaccherini

Nel consueto appuntamento con Goolywood, il programma sportivo di DAZN, l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale, Emanuele Giaccherini, ha espresso un’opinione chiara e decisa sul futuro di Rafael Leao al Milan. Le sue parole, riportate integralmente, sottolineano l’importanza cruciale della prossima stagione per l’attaccante portoghese, specialmente sotto la guida di Massimiliano Allegri. La tesi di Giaccherini è che per Leao si tratti di un vero e proprio bivio nella sua carriera, un’opportunità irripetibile per trasformare il suo immenso talento in una costante eccellenza.

“Allegri è l’ultima chance di Leao per essere un giocatore top“, ha dichiarato Giaccherini, non lasciando spazio a interpretazioni. “Perché per me Leao, io l’ho sempre detto, ha un talento incredibile. E per me avere un allenatore come Allegri, che come gestione è uno dei migliori al mondo, ti può permettere fare quello step che secondo me manca a questo giocatore.” Questa affermazione, forte e diretta, mette in luce la convinzione di Giaccherini riguardo le potenzialità inespresse di Leao e la capacità di Allegri di tirarle fuori. La gestione del singolo giocatore, la capacità di motivare e di far crescere anche i talenti più grezzi, sono caratteristiche che Giaccherini attribuisce al tecnico livornese, ritenendole fondamentali per lo sviluppo definitivo di Leao.

L’analisi di Giaccherini si spinge oltre la semplice valutazione del talento, toccando aspetti cruciali come la realizzazione di gol e l’impatto sulle partite. “Leao è un giocatore che può fare, non so se 20 gol, ma quasi, ci può arrivare. Può essere determinante in qualsiasi partita.” Queste parole evidenziano come, nella visione dell’ex calciatore, Leao non debba essere solo un dribblatore o un creatore di occasioni, ma un vero e proprio finalizzatore, capace di spostare gli equilibri di una gara in qualsiasi momento. La sua rapidità, la sua tecnica individuale e la sua visione di gioco lo rendono, a detta di molti addetti ai lavori, un giocatore potenzialmente devastante.

Un altro aspetto fondamentale sottolineato da Giaccherini riguarda la prossima stagione del Milan. L’assenza dalle coppe europee viene vista come un vantaggio significativo per Leao e per tutta la squadra. “Quest’anno il Milan non ha le coppe, quindi ha possibilità di prepararsi al meglio anche a livello fisico, e per me, con un allenatore come Allegri che ti gestisce in maniera perfetta possiamo vedere veramente tutte le qualità e potenzialità di questo giocatore.” La possibilità di concentrarsi esclusivamente sul campionato, con meno impegni ravvicinati e più tempo per la preparazione fisica e tattica, potrebbe essere il catalizzatore che Leao necessita per raggiungere il suo massimo potenziale. Meno partite significano anche meno stress e una maggiore opportunità di recuperare energie, fondamentali per un giocatore che basa gran parte del suo gioco sulla potenza e l’accelerazione.

In sintesi, le parole di Emanuele Giaccherini a Goolywood su DAZN tracciano un quadro preciso: Rafael Leao è un diamante grezzo che, con la giusta guidanza tecnica e tattica e con le condizioni ideali (come l’assenza delle coppe europee), può finalmente brillare in modo costante e diventare un giocatore di caratura mondiale. La scommessa, secondo Giaccherini, è tutta su Massimiliano Allegri, il cui approccio gestionale potrebbe essere la chiave di volta per il definitivo salto di qualità del talentuoso attaccante portoghese. Sarà la prossima stagione a dirci se questa “ultima chance” verrà colta.