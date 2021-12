Le motivazioni per cui i Casinò Online hanno iniziato a sponsorizzare gli eventi sportivi

Da parecchi anni ormai siamo abituati a vedere sulle magliette dei giocatori di calcio e sui pannelli luminosi a bordo campo, i brand ed i marchi di diverse società di gioco d’azzardo online.



Quello che però è cambiato negli ultimi mesi, è stata una ridirezione delle varie sponsorizzazioni, dovuta anche al fatto che moltissimi Stati hanno vietato alle società legate con il gioco d’azzardo, di mostrarsi agli occhi degli spettatori, al fine di ridurre l’”istigazione” al gioco e al conseguente aumento di casi della dipendenza e ludopatia.

Ecco perché abbiamo deciso di scrivere un articolo a riguardo, andando ad elencare le motivazioni di questo cambio di rotta delle sponsorizzazioni e perché i Casinò Online hanno deciso di iniziare a sponsorizzare gli eventi sportivi.

La connessione tra gli eventi sportivi ed i Casinò Online

Prima di spiegare le motivazioni principali, andiamo a vedere che tipo di connessione c’è tra gli eventi sportivi e le piattaforme di gioco d’azzardo online.

La risposta a questa domanda è piuttosto semplice: quando piazzi una scommessa usando soldi veri su un evento sportivo, stai a tutti gli effetti giocando d’azzardo. Per questo motivo, le scommesse sportive sono fortemente radicate nell’industria del gioco d’azzardo.

Per fare un esempio pratico, la metà dei 20 club della Premier League ha almeno uno sponsor di gioco d’azzardo sulla maglietta.



Nella maggior parte dei casi, questi sponsor sono siti Web che offrono non solo scommesse sulle varie partite od eventi sportivi, ma anche altre attività di gioco d’azzardo come giochi da casinò online, bingo, gratta e vinci ed altre attività relate alle vincite in denaro.

La sponsorizzazione di eventi sportivi cambia la percezione del pubblico sul gioco d’azzardo

Inizialmente, il gioco d’azzardo era considerato un’attività illegale. Di conseguenza, molte giurisdizioni hanno vietato molte forme di gioco d’azzardo e il coinvolgimento degli operatori di gioco nello sport. Tuttavia, le cose sono cambiate nel corso degli anni.

Al giorno d’oggi infatti, il gioco d’azzardo, in particolare quello effettuato sui casinò online, è diventato più accettabile nel mondo. Di conseguenza, l’industria si è trasformata in un’industria da miliardi di euro, attirando più operatori. Inoltre, questa tipologia di piattaforme hanno guadagnato abbastanza denaro da potersi permettere di stipulare accordi con eventi sportivi d’èlite.

Gli organismi sportivi hanno anche allentato i loro regolamenti consentendo ai vari club/personaggi sportivi di firmare accordi con le società di gioco d’azzardo. Tutti questi sviluppi hanno portato ad un aumento del numero di casinò online che sponsorizzano eventi legati allo sport a livello internazionale.

La sponsorizzazione di eventi sportivi incrementa la ‘Brand Reputation’ degli operatori coinvolti

Sempre collegandoci al punto di prima, gli operatori hanno, in special modo negli ultimi mesi, cambiato la loro rotta.

Si sono verificate infatti brusche regolamentazioni nell’ambiente sportivo, con tantissimi Paesi del mondo che hanno deciso di vietare tutte le attività di marketing legate al gioco d’azzardo durante la trasmissione di tali eventi in televisione.

Di conseguenza, tutti gli sponsor presenti sulle maglie o a bordo campo sono spariti. Ecco che allora gli operatori di gioco d’azzardo hanno deciso di cambiare strategia, andando non più a sponsorizzare le singole squadre/personaggi sportivi, bensì l’intero evento.

In questo modo, le Società legate al mondo delle scommesse sportive e dei giochi da Casinò Online, non passano più per le macchine mangiasoldi che puntano soltanto ai guadagni, bensì vanno ad incrementare la loro ‘Brand Reputation’, ovvero la reputazione generale di cui godono.

In che modo? Semplicemente andando a fornire dei contenuti specializzati che i vari utenti potranno utilizzare durante l’intera durata dell’evento. Stiamo parlando di statistiche in tempo reale, curiosità, eventi a premi o semplicemente dei piccoli giochini (senza la vincita o perdita di denaro reale) pensati più per l’intrattenimento che per il guadagno.

La sponsorizzazione di eventi sportivi incrementa la ‘Brand Awareness’

Quello che non dobbiamo dimenticarci, è che si sta parlando comunque di un’industria dove prevale una fortissima competizione tra un operatore ed un altro.

Proprio per questo motivo, gli eventi sportivi che collaborano con determinati casinò in sponsorizzazione mostrano al mondo perché questi ultimi si distinguono dai loro concorrenti.

Ciò consente anche ai casinò di ottenere la consapevolezza e il riconoscimento del marchio a livello locale e globale, la cosiddetta ‘Brand Awareness’. Offre inoltre ai casinò il potenziale per sfruttare il proprio pubblico mirato. Se un casinò vuole rivolgersi ad un mercato specifico, può farlo creando contenuti mirati esclusivi per quel mercato. Questo può anche andare di pari passo con la sponsorizzazione di eventi sportivi.

Se è presente una causa locale, ad esempio, le società di gioco d’azzardo possono anche sponsorizzare eventi della comunità insieme a eventi/partite sportive, un altro ottimo modo per ottenere il riconoscimento del marchio per promuovere i loro servizi.

Conclusioni

Siamo giunti alla conclusione di questo nostro articolo focalizzato sulle motivazioni principali per cui i Casinò Online e gli operatori di gioco d’azzardo in generale hanno incominciato a sponsorizzare gli eventi sportivi.

Come abbiamo potuto vedere, quello del gioco d’azzardo è un settore in costante crescita e cambiamento continuo, che ogni anno porta numerose innovazioni e stravolgimenti.

Detto questo, non bisogna dimenticarsi che, oltre a tutte le motivazioni elencate nel nostro articolo, un accordo di sponsorizzazione viene stipulato principalmente seguendo un fattore comune: i soldi.

Essi sono ciò che fanno marciare questa industria e così sarà sempre.

Speriamo di avervi fornito alcune informazioni interessanti circa questa tematica, in modo da essere più consapevoli sul perché questi operatori stanno iniziando a sponsorizzare sempre più eventi sportivi.