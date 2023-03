Lazza: «Io e Leao abbiamo più di una passione comune, su tutte il Milan e la musica». Le parole del cantante e tifoso rossonero

Lazza ha parlato ai microfoni di gazzetta.it della sua fede per il Milan e di Rafael Leao. Ecco le parole del cantante:

«Io e lui abbiamo più di una passione comune, su tutte il Milan e la musica. Parallelamente all’essere calciatore è anche musicista ed è molto bravo, mi incuriosisce. Purtroppo capisco poco i suoi testi essendo in portoghese, ma i suoi pezzi suonano davvero bene. Poi è un ragazzo alla mano come me e mi ci trovo tantissimo».