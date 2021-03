Lazio Torino, rinviata la sentenza della Corte D’Appello: le ultime

Il ricorso alla Corte d’Appello in merito al mancato match tra Lazio e Torino è terminato: la sentenza è rinviata ai prossimi giorni

Come riportato da calcionews24, è terminato il ricorso della Lazio in merito al mancato match contro il Torino dello scorso 2 marzo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Corte d’Appello ha ascoltato le istanze del club biancoceleste, che chiedeva il 3-0 a tavolino ai danni dei granata.

Tuttavia, la decisione in merito a questa gara è stata ulteriormente rinviata. Infatti, la sentenza è attesa nei prossimi giorni.